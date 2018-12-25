Son Dakika Haberleri: Çdso'dan "Yeni Yıl Konseri"

Çdso'dan "Yeni Yıl Konseri"

2 saat önce

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) "Yeni Yıl Konseri" verecek.

Çdso'dan
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) "Yeni Yıl Konseri" verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri şef Dağhan Doğu yönetecek.

Popüler arya, vals ve süitlerden seçmelerin seslendirileceği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Aslı Kıyıcı ve Ezgi Karakaya ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Gürkan Sezgin sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:01 Kaynak: AA

Çukurova, Güncel
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