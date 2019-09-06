Son Dakika Haberleri: ÇDSO, yeni "genç yeteneklerini" arıyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

ÇDSO, yeni "genç yeteneklerini" arıyor

1 saat önce

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Çoksesli Çocuk Korosu, 14 Eylül'de yapılacak sınavla bünyesine yeni "genç yetenekleri" katacak.

ÇDSO, yeni

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Çoksesli Çocuk Korosu, 14 Eylül'de yapılacak sınavla bünyesine yeni "genç yetenekleri" katacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesi taş binada 14 Eylül'de gerçekleştirilecek sınavla 7-17 yaşındaki çocukların orkestra bünyesine katılacağı belirtildi.

Alınacak kişi sayısına sınır getirilmediği belirtilen açıklamada, ÇDSO'nun 2 binden fazla çocuğa müzik sevgisi aşıladığı, konservatuvar ve güzel sanatlar liselerine de çok sayıda çocuk kazandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, sınavı kazanacak çocukların, sezon boyunca müzik eğitimi alacakları, ÇDSO eşliğinde 23 Nisan konseri verecekleri ve yurt içi ile dışında uluslararası festivallere katılacakları aktarıldı.

Çukurova, Eylül, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:18:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇDSO, yeni "genç yeteneklerini" arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]