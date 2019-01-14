CDT, Dijital Dönüşüm Alanında 2019 Yılına İddialı Girdi

Yerli sanayiimizin yenilikçi çabalarına elektronik tasarım otomasyonuna yönelik çözümleri ve danışmanlık hizmetleri ile destek veren CDT, araştırma ve geliştirmede Türkiye'ye sağladığı katma değerli bilgi ve hizmetlerini ihraç için hız kesmeden çalışıyor. CDT 2018 yılında, firmaların dijital dönüşümlerine destek olmanın yanı sıra elektronik bileşen tasarım, prototip yaratma ve üretiminde karşılaştıkları zorlukları aşma konusunda yepyeni çözümleri bünyesine kattı.

Akıllı Fabrika Dönüşümlerini Sağladık!

Çalışma bölgesini Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya kadar genişleterek ekibine kattığı yeni çalışma arkadaşlarıyla geçen seneye göre %20 büyüdüklerini belirten CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş, bu gelişmeler kapsamında yılı şöyle değerlendirdi:

"25 yılı aşkın bir süredir ülkemizin yenilikçilik çabalarına tanık olarak doğrudan destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın önde gelen markalarıyla işbirliği içinde olduğumuz ve elektronik tasarım otomasyonu konusunda toplam çözüm sunabilen tecrübeli ekibimizle çok sayıda başarılı proje gerçekleştirdiğimiz bir yılı daha geride bırakırken uluslararası arenada varlık göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital dönüşüm çağına hızlı bir giriş yaptığımız 2018'de hem sektörde kullanılan pek çok donanım ve yazılımın entegrasyonunu sağlamaya yönelik hazır bir platform sunan hem de IoT, ortak veri paylaşımı ve analitik yetenekler yardımıyla sağlam bir altyapı olan Valor çözümlerini müşterilerimize sunduk. Elektronik baskı devre üretimi yapılan bir fabrikanın 'Akıllı Fabrika'ya dönüşümünü sağlayan Valor çözümleriyle PCB tasarım ve üretiminin her aşamasında geleneksel kurumsal kaynak planlama ve üretim-yönetim sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda devreye girerek bu sistemlerin yerel kaynaklarla daha etkin bir biçimde kullanılabilmesini sağladık."

Elektronik Tasarımda 2 Boyutlu Düşünceden 3 Boyutlu Düşünceye Geçiş…

CDT, elektronik sektöründe dünyanın önde gelen 3D yazıcı üreticilerinden Nano Dimension ile yıl içinde gerçekleştirdikleri işbirliğiyle DragonFly 2020 Pro 3D yazıcının Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya pazarı temsilciliğini üstlendi. Bu işbirliğiyle müşterilerinin tüm ürün geliştirme döngülerini kontrol edebilme, verimliliklerini arttırma ve piyasaya giriş sürelerini hızlandırma olanağı sunmaya başladıklarını da belirten Alpay Göğüş, ülkemizde ilk kez katmanlı üretim yoluyla elektronik ürünler geliştirebilmenin yolunu açtıklarını sözlerine ekledi. Alpay Göğüş yeni yıl hedeflerini aktararak sözlerini şöyle tamamladı:

"Karmaşık geometrilerde tasarımlar hazırlayabilme ve deneme yapabilme özgürlüğü, farklı şekil, boyut ve esneklikte ihtiyaca göre üretim yapabilme, pazara daha hızlı ürün sunabilme gibi katma değerler sağlayan DragonFly 2020 Pro 3D ile 2019'da sektör için faydalı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Firmaların öncelikleri doğrultusunda, PCB üretimi için Endüstri 4.0'a geçişin temelini oluşturacak bir entegrasyon olan Valor çözümlerinin modüler yapısı sayesinde bu süreçte de adım adım yanlarında olmaya devam edeceğiz. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlere bunca yıldır edindiğimiz deneyimlerle sağladığımız bilgi birikimi de ekleyerek yüksek kalite hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel kaynaklarla ürettiğimiz hizmetlerimizi hem ülkemize sunmak hem de bölgemize ihraç etmek ve devamında kaliteli işler ortaya çıktığını izlemek bizi fazlasıyla memnun ediyor. 2019 yılınında da aynı çizgide ilerleyerek yükseldiğimiz bir yıl olmasını umuyoruz."