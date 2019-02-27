Cdu'dan Şartlı Destek: 'Yasayı Onaylarız Ancak...'

KARRENBAUER, "Burada söz konusu olan hak ediş adaleti.

KARRENBAUER, "Burada söz konusu olan hak ediş adaleti. Eğer SPD kendi kendisini terapi etmek için şartsız olarak temel emeklilik yasasında direnirse, biz de 'Bunun koalisyon sözleşmesiyle bir ilgisi' deriz" diye konuştu. CDU/CSU üyesi politikacılar SPD'nin önerisini, eşlerden birinin düşük emekli maaşı almasına rağmen diğerinin yüksek geliri bulunduğu halde temel emeklilik hakkından yararlanmasını adaletsiz olarak değerlendiriyor. SPD'li Federal Çalışma ve Sosyal Bakanı Hubertus Heil, uzun süre çalışıp da düşük emekli maaşı alanlara destek amacıyla temel emeklilik uygulamasını hayat geçirmek istiyor. Temel emeklilik uygulamasıyla 35 yıl ve daha uzun süre çalışanlar arasında servetine bakılmaksızın 896 Euro'dan düşük maaş alanlara 447 Euro ek ödeme yapılması öngörülüyor. Böylece dar gelirli emeklilere bir kaynak sağlanması amaçlanıyor. SPD'nin önerdiği gibi tasarı yasallaşırsa yaklaşık 80 bin kişinin uygulamadan faydalanması bekleniyor.

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