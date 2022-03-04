CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahalesi mümkün olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahalesi mümkün olabilir

04.03.2022 15:14
CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahalesi mümkün olabilir

Almanya'da muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta NATO'nun müdahalesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

Almanya'da muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta NATO'nun müdahalesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

Merz, NDR radyosuna verdiği demeçte nükleer santrallere hedefli saldırılar olması durumunda NATO'nun Ukrayna savaşına katılımının mümkün olduğunu düşündüğünü belirtti.

Şu an için söz konusu duruma gelinmediğini vurgulayan Merz, şunları kaydetti:

"Ancak nükleer santraller saldırıya uğrarsa, reaktörler vurulabilirse, o zaman bu savaşın etkileriyle doğrudan tehdit ediliriz. Bu durumda NATO, bunun aynı zamanda kendi topraklarına da yapılmış bir saldırı olup olmadığını değerlendirmelidir. Ülkemizin, AB'nin ve NATO'nun bu senaryo hakkında düşüneceğini varsayıyorum. Ama şu an öyle bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, NATO'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmak için kararlar alması gereken bir durumda olabileceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Almanya'nın ocak ayı ihracatı düştü Almanya'nın ocak ayı ihracatı düştü ABD Askerleri Almanya Yolunda ABD Askerleri Almanya Yolunda

Hristiyan Demokratlar, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahalesi mümkün olabilir - Son Dakika


Son Dakika
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahalesi mümkün olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement