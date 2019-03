Cdu Liderinin 'Tuvalet Şakası'na Tepkiler Büyüyor

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'den CDU liderliğini devralan Annegret Kramp-Karrenbauer, bir karnaval eğlencesi sırasında interseks bireyler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tepkileri üzerine çekti.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'den CDU liderliğini devralan Annegret Kramp-Karrenbauer, bir karnaval eğlencesi sırasında interseks bireyler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tepkileri üzerine çekti. Perşembe akşamı Baden-Württemberg eyaletinin Stockach kentindeki bir karnaval eğlencesinde mizahi bir konuşma yapmak için sahneye gelen muhafazakar politikacı, konuşmasının görüntüleri hafta sonunda sosyal medyada yayılmaya başladıktan sonra, siyasetçiler ve LGBTİ hakları savunucuları tarafından sert dille eleştirildi.



KAHKAHALARLA GÜLDÜLER



Konuşmasında Berlin'de hakim olan atmosfere gönderme yapan Kramp-Karrenbauer, "Aranızda şu aralar hiç Berlin'e giden oldu mu? Oradaki Latte Macchiato fraksiyonu üçüncü cinsiyet için ayrı tuvalet uygulaması başlattı" diyerek, klasik cinsiyet anlayışına uymayan veya trans bireyleri desteklemek amacıyla başlatılan cinsiyetsiz tuvalet uygulaması hakkında alaycı bir ifade kullandı ve "İşte bu (tuvaletler) işerken ayakta mı dursun yoksa otursun mu, tam bilemeyen erkekler için" dedi. Televizyondan da yayınlanan bu konuşma, salonda kahkaha ve tezahüratlarla karşılandı.







UCUZ VE SOĞUK BİR ESPRİ



Ancak konu, LGBTİ internet sitesi queer.de ve hiciv programı Extra3 tarafından ele alındıktan sonra, sosyal medyadan ve siyaset dünyasından tepkiler gelmeye başladı. Muhalefetteki Sol Parti'nin genel başkanı Dietmar Bartsch, Twitter'da konuşmadan bir bölüm paylaşarak, "İşte bu kadının başbakan olmamasını sağlamak için bir gerekçe daha" ifadesini kullandı.



FDP Federal Meclis LGBTİ Sözcüsü Jens Brandenburg da, Twitter'daki paylaşımında, "Yine başkalarının yerine utanılacak bir gün… Azınlıklara basit bir dille yüklenmeden esprili bir karnaval konuşması yapmak bu kadar mı zor?" sorusunu yöneltti.



Yeşiller'in LGBTİ sözcüsü Sven Lehmann ise, "Merhaba Bayan Kramp-Karrenbauer, ucuz ve soğuk bir espri için interseks ve trans bireylerle dalga geçmeye gerçekten ihtiyacınız var mı?" dedi.



MİSS HOMOFOBİ 2018



Kramp-Karrenbauer 2015 yılında da Saarland Eyalet Başbakanı iken, eşcinseller arasında evliliğe "Eğer evlilik kurumunu bu şekilde açarsak, arkasından akraba evlilikleri veya ikiden fazla kişinin birbiriyle evlenmesi talepleri de gelecektir" sözleriyle karşı çıkmış ve yoğun tepki çekmişti. Geçen yıl CDU Genel Başkanlığı'na seçilene kadar bu görüşlerinden geri adım atmayan ve ensest ve çok eşlilik benzetmeleri için özür dilemeyen Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın önde gelen LGBTİ hakları inisiyatifi "Enough is enough" tarafından sosyal medyada yapılan bir anket ile "Miss Homofobi 2018" seçilmişti.



ARTIK ÜÇÜNCÜ CİNSİYET VAR



Almanya'da 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana nüfus kütüklerinde artık kadın ve erkek cinsiyetlerinin yanı sıra "farklı" ibaresi de seçenekler arasında. Federal Anayasa Mahkemesi, 2017 yılında aldığı bir kararla tipik kadın veya erkek tanımına uymayan anatomik cinsiyet özellikleri taşıyan interseks bireylerin doğum kütüklerindeki "erkek" ya da "kadın" ibarelerinden birini seçmek zorunda bırakılmalarının ayrımcılık olduğuna hükmetmişti.

