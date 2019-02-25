Cdu'lu Sensburg: Vatandaşlıktan Atalım
1 saat önce
ALMANYA'nın, DEAŞ adına savaşanları ülkeye geri getirmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirten Sensberg, Alman Vatandaşlık Yasası'na göre pasaportlarının elinden alınıp vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyledi: "28.
ALMANYA'nın, DEAŞ adına savaşanları ülkeye geri getirmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirten Sensberg, Alman Vatandaşlık Yasası'na göre pasaportlarının elinden alınıp vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyledi: "28. Madde açıkça, başka bir devlet adına savaşanların vatandaşlığını kaybedeceğini ortaya koyuyor. Birileri, 'Ben DEAŞ vatandaşı olmak istiyorum' diyorsa, onun Alman vatandaşlığını yitirdiği anlamına gelir ve Almanya
'da işi olmaz. DEAŞ'ın bir ülke olarak kabul görülmediği, böyle bir ülke de olmadığı için kimsenin vatandaşlığını kaybetmeyeceği yönündeki savlarını da kabul etmiyorum. BM Tayvan
'ı da tanımıyor. Ama Alman Vatandaşlık Yasası'nın 28. Maddesi bu ülke için geçerli."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:20
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