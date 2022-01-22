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Almanya'da Friedrich Merz CDU Genel Başkanı oldu - Son Dakika

Almanya'da Friedrich Merz CDU Genel Başkanı oldu

22.01.2022 15:30
Almanya'da Friedrich Merz CDU Genel Başkanı oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yeni genel başkanı Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz oldu.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yeni genel başkanı Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz oldu.

Başkent Berlin'de çevrimiçi düzenlenen 34. CDU Genel Kurulunda yapılan oylamada Merz, 983 delegeden 915'inin oyunu aldı. 52 delegenin "hayır" oyu kullandığı oylamada 16 milletvekili çekimser kaldı. Böylelikle delegelerin yüzde 94,6'sının oyunu alan Merz, yeni genel başkan seçildi.

Merz 4-16 Aralık 2021'de parti üyeleri tarafından internet ve mektupla kullanılan seçimlerde yüzde 62,1 oranında oy alarak genel başkan olarak belirlenmişti.

Parti tüzüğünde genel başkanın delegeler tarafından seçilmesinin öngörülmesinden dolayı Merz'in genel başkanlığının CDU Genel Kurulu'nda tescil edilmesi gerekiyordu.

Merz'ten birlik çağrısı

Merz, genel kurulda yaptığı konuşmada, partisini birlik olmaya çağırdı.

Almanya'nın CDU'ya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Merz, "Öz güvenimizi kaybetmedik." dedi.

26 Eylül'de yapılan ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) galip çıktığı genel seçimlerden sonra Başbakan seçilen Olaf Scholz'u pasif bir siyaset izlemekle suçlayan Merz, halkın enflasyon ve artan enerji fiyatlarından dolayı endişe duyduğunu, ancak hükümetin bunlara cevap veremediğini söyledi.

Merz, Ukrayna krizinde Scholz'un ağırlığını koyamadığını savunarak, Scholz'u inisiyatif almak için Moskova'ya ve Washington'a gitmemekle eleştirdi.

Öte yandan, Genel Kurulda, Federal Meclis Milletvekili Mario Czaja da genel sekreter seçildi.

Friedrich Merz kimdir?

Merz (66), 1989-1994 yıllarında Avrupa Parlamentosunda, 1994-2009'da da Federal Meclis'te milletvekilliği yaptı.

2000-2002 yıllarında CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanlığı görevinde bulunan Merz, dönemin CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in bu görevi üstlenmek istemesinin ardından Grup Başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı.

Milletvekilliğini 2009 yılında bırakmasından sonra siyasi sahneden kaybolan Merz, çeşitli şirketler için çalıştı, avukatlık ve lobicilik yaptı.

Merz, 2018 ve 2019'da CDU genel başkanlığı için aday oldu ancak iki seçimde de kazanamadı.

26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Merz, 2021'in ekim ayında üçüncü kez genel başkanlık için adaylığını koydu.

Merz, eski Başbakan Angela Merkel'e karşı parti içi muhalefetin başını çekmiş, Merkel'in göç alanında ve Kovid-19 krizinde izlediği politikaların CDU seçmeninin bir bölümünü, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kollarına attığını savunmuştu.

Merz, Merkel'in sosyal liberal politikalarıyla CDU'nun sola kaydığını iddia etmişti.

Almanya'da Friedrich Merz CDU Genel Başkanı oldu
Almanya'da Friedrich Merz CDU Genel Başkanı oldu

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Hristiyan Demokratlar, Angela Merkel, Hristiyan, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Friedrich Merz CDU Genel Başkanı oldu - Son Dakika


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