Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni - Son Dakika
Son Dakika Genel Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni - Son Dakika

Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni

6 saat önce

Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni -Şehitle dualarla anıldı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Cebeci Askeri Şehitliğinde şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla dualarla anıldı.

Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni

-Şehitle dualarla anıldı

ANKARA - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Cebeci Askeri Şehitliğinde şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla dualarla anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliğinde tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlik anıtına çelenk konulan törende, şehitler için saygı atışı da gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen törende Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, şehitler için dua etti. Daha sonra Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, şehitlik defterini imzaladı.

Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindeki heyet, şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Ankara Vali Yardımcısı Erkılıç'ın yanı sıra törene komutanlar, valilik ve belediye yetkilileri, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:20 Kaynak: İHA

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