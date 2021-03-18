Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde diplomatlar için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde diplomatlar için anma töreni düzenlendi

18.03.2021 11:21
Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde diplomatlar için anma töreni düzenlendi, System.String[]

Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakanlığı mensuplarının katılımıyla Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşuyla başladı.

Kıran, törende yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da selam ve hayır dualarını şehitlerin aileleriyle paylaşmak istediğini söyledi.

Çanakkale deniz ve kara savaşlarında elde edilen zaferlerin, en zor koşullarda dahi Türk milletinin azim ve imanla neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olduğunu vurgulayan Kıran, bir asır sonra da Çanakkale ruhunun halen dimdik ayakta olduğunun altını çizdi.

Kıran, dünyanın dört bir köşesinde şehitler verdiklerini kaydederek "Slovakya'dan Güney Kore'ye, Yemen'den Azerbaycan'a kadar 33 ülkede 89 şehitliğimiz var. Yurt dışında fedakarlıkla görevlerini yerine getirirken meslektaşlarını hain saldırılarda şehit veren Bakanlığımız için bugünün ayrı bir anlam ve önemi vardır. Bakanlığımız, terör örgütlerinin düzenlediği 90'ı aşan hain saldırıda, 41 mensubunu ve aile fertlerini şehit verdi." diye konuştu.

Bugün de birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele edildiğine işaret eden Kıran, ırkı, dini, dili, rengi olmayan terörle mücadelelerini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Kıran, terörle mücadelede uluslararası dayanışmaya da büyük önem verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Ancak ne yazık ki bu konuda her zaman arzu ettiğimiz iş birliğini göremiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 1982'de Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı şehit eden Ermeni teröristin, ABD'de salıverilmesinin önünün açılması, Türk milletinin vicdanını yaraladı. Bu karar, camiamızın acısını bir kez daha katlamıştır. Siyasi hesapları insan hayatından üstün tutarak bu karara karşı çıkmayanları şiddetle kınıyoruz."

Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve bu alçakça saldırıların faillerinin cezalarını çekerek adaletin tecelli etmesini sağlamanın vazifeleri olduğuna dikkati çeken Kıran, şehitlerin isimlerini Dışişleri Bakanlığının her bir köşesinde yaşattıklarını ve bu yıl Bakanlığın girişimiyle PTT'nin şehitler anısına özel bir pul çıkardığını söyledi.

Kıran, şehitlerin anısına, şehit düştükleri yerlerde anıt ve plaket yerleştirilmesi çalışmalarını sürdürdükleri bilgisini paylaşarak şehadet yıl dönümlerinde yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlendikleri anma etkinlikleriyle de şehitlerin ruhlarını yad ettiklerini belirtti.

Konuşmanın ardından törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Asri Mezarlığı, Çanakkale, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde diplomatlar için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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