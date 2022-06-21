Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldı

21.06.2022 11:46
Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldı

Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldıANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuk hastalar açısından pandeminin lokomotifi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım ve servislerinin kapatıldığını söyledi.

Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldı

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuk hastalar açısından pandeminin lokomotifi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım ve servislerinin kapatıldığını söyledi. Kendirli, pandemide koronavirüs hastası 7 bin çocuğun geldiğini belirterek, "85 çocuk yoğun bakım hastamızdan 5'i hayatını kaybetti. Bunlardan sadece 2'si doğrudan Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Bu nedenle yaşam oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki pandemi sürecini anlattı. Prof. Dr. Kendirli, pandemiyi bire bir yaşayan bir ekibin üyesi olduğunu belirterek, "Pandeminin ilk 3 ve 6 ayı stres olarak çok yüksekti; çünkü bilinmezi çok olan bir salgındı. O zaman gerçekten çalışmak çok zordu ve aynı zamanda yönetmek çok zordu. Ancak sonrasında aşının bulunması ve aşılamanın devletimiz tarafından yoğun bir şekilde başlatılmasıyla bir rahatlama oldu. Ardından bu süreci yönetmenin ilk başlangıca göre daha kolaylaştığını söyleyebilirim" diye konuştu.

'85 ÇOCUK HASTAMIZDAN 5'İ HAYATINI KAYBETTİ'Prof. Dr. Kendirli, Covid-19 döneminde yoğun çalışma içinde olduklarını hatırlatarak, "Bu süreçte çocuk acilimize başvuran hastalardan 7 bini Covid-19 pozitif vaka olarak tespit edildi. Bunlardan 230'u, çocuk enfeksiyon servisine yattı ve 85'i de çocuk yoğun bakıma yattı. 85 çocuk yoğun bakım hastamızdan 5'i hayatını kaybetti. 2'si erken dönemde, 3'ü de Covid-19 ile ilişkili aplikasyon akciğer hasarı ve yoğun bakımdan çıkamamanın getirdiği 1 ile 4 ay sonrasındaki dönemde hayatını kaybetti ama 2 hasta, erken dönem Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Yani 85 çocuğumuzdan 80'ini yaşatmayı başardık ve bunlardan sadece 2'si doğrudan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşam oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Kendirli, şu an itibarıyla çocuk Covid-19 alanlarına ihtiyaç kalmadığını belirterek, "Son 1 aydır da hiç yatan Covid-19 çocuk hastamız olmadı. Yani Covid-19 çocuk yoğun bakım ve servislerimiz artık kapatıldı, diyebiliriz. Ancak herhangi bir olası durumda hastalarımız için yerlerimizi de izole alanlarımızı da hazır bekletiyoruz. Şu an böyle bir durumun olacağını düşünmüyoruz çünkü hepimiz aşılıyız. Toplumda da belirli bir aşılanma oranı var ve 'Omicron' varyantından sonra da gerçekten salgın, pandemi olmaktan çıkmış gözüküyor. Çocuk hastalarda kitlesel anlamda çok sorun olmadı. Aynı anda yatan hasta sayısı 10'u, 11'i gördü sadece. Yoğun bakımda 4 hasta, serviste 6-7 hasta oldu. Onun dışında çok büyük hasta gruplarımız olmadı" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Öğretmeninin dikkati sayesinde tümörden kurtuldu Öğretmeninin dikkati sayesinde tümörden kurtuldu Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Gelişim Merkezleri ilk mezunlarını verdi Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Gelişim Merkezleri ilk mezunlarını verdi
Kaynak: DHA

Koronavirüs, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:23:11. #1.11#
SON DAKİKA: Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement