Ankara'nın birçok futbol kulübü ile spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve harabeye dönen Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

1967'de yapılan ve yarım asrı aşan süredir Ankara'nın birçok futbol kulübü ile spor organizasyonlarına hizmet eden 37 bin kişilik Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

En son 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Başakşehir maçına ev sahipliği yapan stadyumun yerine ise Millet Bahçesi yapılacak. - ANKARA