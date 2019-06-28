Son Dakika Haberleri: Cebeci'nin kaldırımları yenileniyor
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Cebeci'nin kaldırımları yenileniyor

1 saat önce

Çankaya Belediyesi, ilçenin en eski mahallelerinden Cebeci'de kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Cebeci'nin kaldırımları yenileniyor, System.String[]
Çankaya Belediyesi, ilçenin en eski mahallelerinden Cebeci'de kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Cebeci'de 8 sokakta kaldırımlar tamamen yenilenecek.

Çankaya Belediyesi, ilçenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Cebeci'de yenileme çalışması başlattı. Cebeci'nin 8 sokağında başlatılan çalışmalarda kaldırım kenarlarına bordür taşı döşeyen ekipler, kaldırımlara da dayanaklı olmasından dolayı tercih edilen renkli desenli asfalt serimi gerçekleştirecek. Okulların kapanmasıyla birlikte Cebeci'nin Keskin 1-2, Boz, Coşkunlar, Erdem, Ankaralılar, Geçit ve Kırıkhan sokaklarındaki kaldırımları baştan aşağıya yenileyecek olan Çankaya Belediyesi, renkli desenli asfalt kaldırım ile Cebeci'nin çehresini değiştirecek.

Cebecideki çalışmaları ihtiyaç halinde diğer bölgelerde de uygulayacak olan belediye, kendi üretimi olan bordür taşları ile asfaltı ilçenin sokaklarında kullanıyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
Çankaya Belediyesi, Güncel
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