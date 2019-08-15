Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.
1 saat önce
Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.
Cebelitarık Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
, 4 Temmuz'da el koyduğu İran
petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı. - CEBELİTARIK
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı