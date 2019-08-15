Son Dakika Haberleri: Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.

1 saat önce

Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.

Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı., System.String[]
Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı. - CEBELİTARIK
Cebelitarık, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
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