Cebelitarık 4 Temmuz'da el koyduğu İran tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı
46 dakika önce
Cebelitarık 4 Temmuz'da el koyduğu İran tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı.
Cebelitarık Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
4 Temmuz'da el koyduğu İran
tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı - CEBELİTARIK
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