Son Dakika Haberleri: Cebelitarık 4 Temmuz'da el koyduğu İran tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı
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Cebelitarık 4 Temmuz'da el koyduğu İran tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı

46 dakika önce

Cebelitarık 4 Temmuz'da el koyduğu İran tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı.

Cebelitarık 4 Temmuz'da el koyduğu İran tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı, System.String[]
Cebelitarık 4 Temmuz'da el koyduğu İran tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı - CEBELİTARIK
Cebelitarık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
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