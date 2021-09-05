Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Victoria Stadyumu'nda Cebelitarık'la karşılaştı. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanırken gruptaki liderliğini sürdürdü. Türkiye ilk yarıda gol bulamayarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

ANDORRA VE LEICHTENSTEIN DA LİSTEDE

Fanatik'in haberine göre; Türkiye rakibine ilk yarı da gol atamayarak Cebelitarık'a son iki yılda ilk yarılarda gol atamayan ülkeler Andorra, San Marino, Liechtenstein'la aynı listeye adını yazdırdı.