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Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz - Son Dakika

Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz

05.09.2021 00:07
Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz, System.String[]

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar maçın ilk bölümünde etkisiz bir oyun ortaya koyarken, Cebelitarık'a son iki yılda ilk yarıda gol atamayan Andorra, San Marino, Liechtenstein'la aynı listeye girdi.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Victoria Stadyumu'nda Cebelitarık'la karşılaştı. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanırken gruptaki liderliğini sürdürdü. Türkiye ilk yarıda gol bulamayarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

ANDORRA VE LEICHTENSTEIN DA LİSTEDE

Fanatik'in haberine göre; Türkiye rakibine ilk yarı da gol atamayarak Cebelitarık'a son iki yılda ilk yarılarda gol atamayan ülkeler Andorra, San Marino, Liechtenstein'la aynı listeye adını yazdırdı.

Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz

Cebelitarık, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz - Son Dakika Spor


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