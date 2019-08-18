Son Dakika Haberleri: Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma isteğini reddetti
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Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma isteğini reddetti

48 dakika önce

Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma isteğini, Avrupa Birliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma isteğini reddetti, System.String[]
Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma isteğini, Avrupa Birliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Cebelitarık, ABD'nin İran'a ait tanker Grace 1'i alıkoyma isteğini, AB yasalarına uymadığı için reddettiğini duyurdu. Cebelitarık Hükümeti resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Cebelitarık Merkez Otoritesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlama isteğini yerine getirememektedir.

Merkezi Otoritenin talep edilen emirleri yerine getirememesi, Avrupa Birliği hukukunun işleyişinin ve AB ve ABD'deki İran'a uygulanan yaptırım rejimlerindeki farklılıkların bir sonucudur" ifadeleri kullanıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Cebelitarık, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:28 Kaynak: DHA
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