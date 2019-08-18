Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma isteğini reddetti
48 dakika önce
Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma isteğini, Avrupa Birliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.
Cebelitarık Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:28 Kaynak: DHA
, ABD'nin İran
tankerini alıkoyma isteğini, Avrupa Birliği
yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.
Cebelitarık, ABD'nin İran'a ait tanker Grace 1'i alıkoyma isteğini, AB yasalarına uymadığı için reddettiğini duyurdu. Cebelitarık Hükümeti resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Cebelitarık Merkez Otoritesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlama isteğini yerine getirememektedir.
Merkezi Otoritenin talep edilen emirleri yerine getirememesi, Avrupa Birliği hukukunun işleyişinin ve AB ve ABD'deki İran'a uygulanan yaptırım rejimlerindeki farklılıkların bir sonucudur" ifadeleri kullanıldı.
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