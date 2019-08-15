Son Dakika Haberleri: Cebelitarık basını: İran gemisi Grace 1 serbest bırakıldı
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Cebelitarık basını: İran gemisi Grace 1 serbest bırakıldı

1 saat önce

Cebelitarık Özerk Yönetimi basın kuruluşlarından 'Gibraltar Chronicle' gazetesi, İran petrol gemisi Grace 1'in serbest bırakıldığını duyurdu.

Cebelitarık basını: İran gemisi Grace 1 serbest bırakıldı, System.String[]
Cebelitarık Özerk Yönetimi basın kuruluşlarından 'Gibraltar Chronicle' gazetesi, İran petrol gemisi Grace 1'in serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazetenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesi ile 4 Temmuz'da alıkonulan İran'a ait yakıt tankeri Grace 1'in serbset bırakıldığı duyuruldu.

Gazete, serbest bırakılma kararının ABD'nin gemiye yönelik 'alıkonulmasının uzatılması' talebinden birkaç saat sonra geldiğine dikkat çekti.


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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:26 Kaynak: DHA
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