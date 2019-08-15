Cebelitarık basını: İran gemisi Grace 1 serbest bırakıldı

Cebelitarık Özerk Yönetimi basın kuruluşlarından 'Gibraltar Chronicle' gazetesi, İran petrol gemisi Grace 1'in serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazetenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesi ile 4 Temmuz'da alıkonulan İran'a ait yakıt tankeri Grace 1'in serbset bırakıldığı duyuruldu.

Gazete, serbest bırakılma kararının ABD'nin gemiye yönelik 'alıkonulmasının uzatılması' talebinden birkaç saat sonra geldiğine dikkat çekti.