Son Dakika Haberleri: Cebelitarık, el koyduğu İran petrol tankerinin mürettebatını serbest bıraktı
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Cebelitarık, el koyduğu İran petrol tankerinin mürettebatını serbest bıraktı

1 saat önce

Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin kaptanı ile gemide görevli 3 mürettebatı serbest bıraktı. Şahıslar hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü bildirildi

Cebelitarık, el koyduğu İran petrol tankerinin mürettebatını serbest bıraktı, System.String[]
Cebelitarık yönetimi, 4 Temmuz'da el koyduğu Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin kaptanı ile gemi mürettebatından üç kişiyi serbest bıraktı.

Dava, Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nde bu sabah görüldü. Kısa süren duruşmada mürettebat hakkındaki suçlamalar da düştü.
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Cebelitarık, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:03 
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