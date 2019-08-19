Son Dakika Haberleri: Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran tankeri denize açıldı
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Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran tankeri denize açıldı

1 saat önce

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği "Grace 1" adlı İran tankeri, denize açıldı.

Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran tankeri denize açıldı, System.String[]
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği "Grace 1" adlı İran tankeri, denize açıldı.

ABD ve İran arasında ilişkilerin yeniden gerginleşmesine yol açan tanker, bu kez "Adrian Darya1" adıyla Yunanistan'a doğru yol aldı.
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Cebelitarık, İngiltere, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:29 
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