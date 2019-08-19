Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran tankeri denize açıldı
1 saat önce
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği "Grace 1" adlı İran tankeri, denize açıldı.
İngiltere
'ye bağlı Cebelitarık
Özerk Yönetimi'nin 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği "Grace 1" adlı İran
tankeri, denize açıldı.
ABD ve İran arasında ilişkilerin yeniden gerginleşmesine yol açan tanker, bu kez "Adrian Darya1" adıyla Yunanistan
'a doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:29
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