Cebelitarık kalecisi kariyerinde ilk kez Enes'in penaltısını kurtardı! Taraftarlar, Şenol Güneş'e fena patladı

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'la karşılaşıyor. Ay-Yıldızlılar henüz maçın 1. dakikasında Enes Ünal'la kullandığı penaltı vuruşunda golü yapamadı.

ENES ÜNAL TERCİHİ SEBEBİYLE ELEŞTİRİLDİ

Hem penaltıyı kaçırması hem de saha içindeki etkisiz görüntüsü sebebiyle Enes Ünal, taraftarlar tarafından eleştirilirken Şenol Güneş'e de tepki vardı. Ünal'ı karşılaşmaya ilk 11'de başlattığı için Güneş'e sert tepki gösteren taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım formasını hak etmediğini belirtti.