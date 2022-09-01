Cebelitarık Körfezi yakınlarında karaya oturan gemide yakıt sızıntısı - Son Dakika
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Cebelitarık Körfezi yakınlarında karaya oturan gemide yakıt sızıntısı

01.09.2022 22:43
Cebelitarık Körfezi yakınlarında karaya oturan gemide yakıt sızıntısı

Cebelitarık Körfezi yakıtlarında geçtiğimiz 29 Ağustos'ta başka bir gemiyle çarpışmasının ardından karaya oturan OS35 adlı yük gemisinde yakıt sızıntısı olduğu aktarıldı.

Cebelitarık Körfezi yakıtlarında geçtiğimiz 29 Ağustos'ta başka bir gemiyle çarpışmasının ardından karaya oturan OS35 adlı yük gemisinde yakıt sızıntısı olduğu aktarıldı.

Avrupa kıtasının güney ucunda yer alan İber Yarımadasın'da bulunan Cebelitarık Körfezi yakınlarında geçtiğimiz 29 Ağustos'ta başka bir gemiyle çarpışan Tuvalu bandıralı OS35 adlı yük gemisi karaya oturmuştu. Cebelitarık Liman İdaresi tarafından yapılan açıklamada, karaya oturan yük gemisinde yakıt sızıntısı meydana geldiği doğrulanarak, sızıntının "tamamen kontrol altında" olduğu ifade edildi.

Cebelitarık Liman İdaresi ve İspanyol Deniz Kurtarma'dan iki gemi tarafından sızan yakıtının topladığı belirtilerek, sızıntının yakıt tanklarındaki iki havalandırma deliğinden kaynaklandığı ve iki havalandırma deliğinin dalgıçlar tarafından mühürlendiği belirtildi.

Cebelitarık hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, gemideki tanklarda kalan yakıtın pompalanmasının geminin sigorta şirketi tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı.

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ TAŞIYAN GEMİYLE ÇARPIŞMIŞTI

Hollanda'nın Vlissingen Limanı'na gitmek üzere yola çıkan ve 215 ton ağır fuel oil, 250 ton dizel yakıt ve 27 ton madeni yağ taşıyan OS35, manevra yaptığı sırada sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan başka bir gemiyle çarpışmıştı. Kazanın ardından gemide bulunan 24 mürettebat ve 6 müfettiş güvenli bir şekilde tahliye edilmişti. Gövdesinden hasar alan ve ikiye ayrılma riski taşıyan gemi nedeniyle Cebelitarık Limanı'nda, bütün operasyonlar durduruldu. Kazayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, sızıntının çevreye etkisi ise henüz bilinmiyor.

(Muhammed Rabah – İHA)

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Kaynak: İHA

Cebelitarık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cebelitarık Körfezi yakınlarında karaya oturan gemide yakıt sızıntısı - Son Dakika

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