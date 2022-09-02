Cebelitarık Boğazı'nda bekletilen gemideki mazot boşaltıldı - Son Dakika
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Cebelitarık Boğazı'nda bekletilen gemideki mazot boşaltıldı

02.09.2022 18:28
Cebelitarık Boğazı'nda bekletilen gemideki mazot boşaltıldı

Cebelitarık özerk yönetim hükümeti, Cebelitarık Boğazı'nda 29 Ağustos'ta meydana gelen kazada gövdesi yarılan "OS 35" adlı yakıt ve yağ yüklü gemideki mazotun boşaltıldığını duyurdu.

Cebelitarık özerk yönetim hükümeti, Cebelitarık Boğazı'nda 29 Ağustos'ta meydana gelen kazada gövdesi yarılan "OS 35" adlı yakıt ve yağ yüklü gemideki mazotun boşaltıldığını duyurdu.

Cebelitarık özerk yönetim hükümeti, yaptığı açıklamada, Liman Müdürlüğünün "OS 35" adlı yakıt ve yağ yüklü gemideki mazotu başarılı bir operasyonla boşalttığını bildirdi.

Geminin makinelerinin çalışmasına izin vermek için makine dairesi tankında yaklaşık beş tonluk mazot bırakıldığı kaydedildi.

Gemi, 29 Ağustos akşamı Hollanda'nın Vlissingen Limanı'na gitmek üzere yola çıkmış ve manevra yaptığı sırada bir yakıt taşıyıcı gemiyle çarpışmıştı.

Kazanın ardından gemideki 24 kişilik mürettebat ve 6 müfettiş güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

Alınan ilk önlemler kapsamında yakıt ve yağın denize yayılmasını önlemek için geminin etrafı, sızıntıyı en aza indirebilecek, toplayıcı ve emici özelliği olan bir ağ sarılmıştı.

OS 35'den dün denize dökülmeye başlayan yakıtın ise kıyıya ulaştığı ancak kontrol altında olup, toplanması işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

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Cebelitarık Boğazı'nda gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt denize dökülmeye başladı Cebelitarık Boğazı'nda gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt denize dökülmeye başladı Cebelitarık Körfezi yakınlarında karaya oturan gemide yakıt sızıntısı Cebelitarık Körfezi yakınlarında karaya oturan gemide yakıt sızıntısı
Kaynak: AA

Cebelitarık Boğazı, Cebelitarık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cebelitarık Boğazı'nda bekletilen gemideki mazot boşaltıldı - Son Dakika

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