Son Dakika Haberleri: Cebelitarık'ta Savaş Çanları Çaldı! İspanya ve İngiltere Donanması Karşı Karşıya Geldi
BBC

Cebelitarık'ta Savaş Çanları Çaldı! İspanya ve İngiltere Donanması Karşı Karşıya Geldi

26 dakika önce

Cebelitarık Boğazı'nda, İspanyol savaş gemisinin bölgedeki ticari gemilere burayı terk edin uyarısı yapması İspanya ve İngiltere'yi karşı karşıya getirdi. Bölgede yaşanan sıcak saatlerin ardından İngiliz donanmasının müdahalesiyle İspanyol savaş gemisi geriye çekildi.

İngiltere ve İspanya savaş gemileri arasında, iki ülkenin 300 yıldır statüsü konusunda anlaşamadığı Cebelitarık'ta sıcak saatler yaşandı. İspanyol savaş gemisinin bölgedeki ticari gemilere burayı terk edin uyarısı yapması sonrası iki üllke arasında gerginlik yaşandı.

Pazar günü bölgedeki ticari gemilere "İspanyol suları" dediği Cebelitarık'ı terk etme emri veren bir İspanyol savaş gemisi, İngiliz donanmasının müdahalesiyle tartışmalı suları terk etti.

CEBELİTARIK ÖZERK YÖNETİMİ: APTALCA!

Cebelitarık Özerk Yönetimi, İspanyol savaş gemisinin ticari gemilere yaptığı çağrıyı "aptalca" diye niteledi. Cebelitarık Hükümet Sözcüsü, "İngiltere'nin Cebelitarık üzerindeki BM anlaşmalarında tüm dünya tarafından kabul edilen egemenliğine karşı çıkanların oynadığı bu aptalca oyun, kuru gürültüden başka bir şey değil. Anlaşılan İspanyol ordusunda hala uluslararası hukuku çiğneyebileceklerini düşünenler var" dedi.

300 YILLIK ANLAŞMAZLIK

Kuzey Afrika sahillerinden yalnızca 18 kilometre uzaklıkta olan, stratejik öneme sahip Cebelitarık İngiltere'ye bağlı. Ancak İspanya'nın da özel statülü bölgede egemenlik iddiası var.

2002'de bölgenin kendi kaderini tayin hakkı için yapılan referanduma katılanların yüzde 99'u egemenliğin İngiltere ve İspanya arasında paylaşılması önerisine karşı çıktı ve İngiliz yönetimini tercih eti.

İSPANYA'NIN BÖLGEDE HALA HAK İDDİASI VAR

İngiltere'nin AB'den ayrılma referandumunda (Brexit) ise Cebelitarıklıların yüzde 96'sı birlikte kalma yönünde oy kullandı. Bu sonuç üzerine İspanya Cebelitarık'ın egemenliğine İspanya'nın da ortak olmasını, bu yolla bölge halkının AB üyeliğinin bazı yönlerinden yararlanmasını önermişti.

BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:14 

İspanya, İngiltere, Cebelitarık, Dünya, Güncel
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