Son Dakika Haberleri: Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıyan tankere el kondu
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Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıyan tankere el kondu

1 saat önce

İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu.

Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıyan tankere el kondu, System.String[]
İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu.

Körfez üzerinden Afrika açıklarına doğru seyreden Grace 1 tankeri, İngiltere'nin Akdeniz girişindeki denizaşırı toprağına geçiş yaptıktan sonra durduruldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:52 
Cebelitarık, Suriye, Dünya
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