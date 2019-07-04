Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıyan tankere el kondu
1 saat önce
İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:52
Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık
'ta Suriye
'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği
yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. Körfez
üzerinden Afrika
açıklarına doğru seyreden Grace 1 tankeri, İngiltere'nin Akdeniz
girişindeki denizaşırı toprağına geçiş yaptıktan sonra durduruldu.
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