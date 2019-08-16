Cebelitarık'ta tutulan İran petrol tankerinin serbest bırakılmasına karar verildi
33 dakika önce
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi, 4 Temmuz'da el koyduğu Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin kaptanı ile gemi mürettebatını serbest bıraktıktan sonra Cebelitarık Yüksek Mahkemesi geminin de serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.
İngiltere
'ye bağlı Cebelitarık
yönetimi, 4 Temmuz'da el koyduğu Grace 1 isimli İran
'a ait petrol tankerinin kaptanı ile gemi mürettebatı serbest bıraktıktan sonra Cebelitarık Yüksek Mahkemesi geminin de bırakılması gerektiğine hükmetti. Washington
yönetimi ise tankere el konulmasını istiyordu.
Altı haftadır Cebelitarık'ta tutulan İran gemisi İran tarafından el konulmuş olan bir İngiliz bandralı tanker ile takas edilmek isteniyordu ancak Cebelitarık mahkemesinin kararı ile bu olasılık ortadan kalkmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03
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