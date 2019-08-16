Son Dakika Haberleri: Cebelitarık'ta tutulan İran petrol tankerinin serbest bırakılmasına karar verildi
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Cebelitarık'ta tutulan İran petrol tankerinin serbest bırakılmasına karar verildi

33 dakika önce

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi, 4 Temmuz'da el koyduğu Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin kaptanı ile gemi mürettebatını serbest bıraktıktan sonra Cebelitarık Yüksek Mahkemesi geminin de serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

Cebelitarık'ta tutulan İran petrol tankerinin serbest bırakılmasına karar verildi, System.String[]
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi, 4 Temmuz'da el koyduğu Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin kaptanı ile gemi mürettebatı serbest bıraktıktan sonra Cebelitarık Yüksek Mahkemesi geminin de bırakılması gerektiğine hükmetti. Washington yönetimi ise tankere el konulmasını istiyordu.

Altı haftadır Cebelitarık'ta tutulan İran gemisi İran tarafından el konulmuş olan bir İngiliz bandralı tanker ile takas edilmek isteniyordu ancak Cebelitarık mahkemesinin kararı ile bu olasılık ortadan kalkmış oldu.
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Cebelitarık, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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