Cebelitarık'taki kadroyu unutun! İşte kritik Hollanda maçında A Milli Takım'ın muhtemel 11'i

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya konuk olacak. A Milli Takım'ın liderlik koltuğunu korumak için çıkacağı maçta ilk 11'imiz belli oldu.

OZAN TUFAN, İLK11'E GERİ DÖNÜYOR

Sabah'ın haberine göre; Karadağ maçında özellikle yediği frikik golünde hatalı bulunan Altay Bayındır'ın yerine Cebelitarık karşısında olduğu gibi Uğurcan Çakır ile kalede devam edilecek. Uğurcan'ın önündeki defans dörtlüsünü Zeki-Merih-Çağlar- Mert Müldür oluşturacak. Ön liberoda ise Okay oynayacak. Sağda Cengiz, solda Kenan, 10 numara pozisyonunda Hakan ve ileri uçta sarı kart cezasını tamamlayan ve Hollanda'ya karşı oynamasında sorun olmayan Burak'ın yeri garanti. Orta sahada Okay Yokuşlu'yu tamamlayacak son formayı Ozan Tufan giyecek. Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, Ada'daki oturma izni sorununu çözüp dün kamptaki yerini aldı. Ozan, Hollanda maçında ilk 11'de olacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu

CEBELİTARIK MAÇINDA FORMA GİYEN 8 FUTBOLCU DEĞİŞECEK

Cebelitarık maçına Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Efecan, Taylan, Orkun, Kerem, Yusuf ve Enes ilk 11'yle başlayan A Milli Takım, Hollanda karşılaşmasına tam 8 değişiklikle çıkacak. Buna göre kritik Hollanda maçında ilk 11'imizde sahaya Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz, Kenan, Hakan ve Burak çıkacak.