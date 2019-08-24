Son Dakika Haberleri: cebelitarık'tan ayrılan iran tankeri mersin'e gidiyor
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cebelitarık'tan ayrılan iran tankeri mersin'e gidiyor

15 dakika önce

Cebelitarık'ta alıkonan ve ismi 'Adrian Darya' olarak değiştirilen 'Grace 1' İran tankerinin rotasının Mersin Limanı olduğu öğrenildi.

cebelitarık'tan ayrılan iran tankeri mersin'e gidiyor, System.String[]
Cebelitarık'ta alıkonan ve ismi 'Adrian Darya' olarak değiştirilen 'Grace 1' İran tankerinin rotasının Mersin Limanı olduğu öğrenildi. Tankerin, İtalya'nın güneyinde seyrettiği görüldü.

Limanların ve limanlardaki gemilerin hareketleri, gemilerin mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan MarineTraffic'ten elde edilen bilgiye göre, yeni ismi 'Adrian Darya' olan İran tankerinin Mersin'e doğru hareket ettiği görüldü.

İran tankeri 'Grace 1' Suriye'ye uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da Cebelitarık tarafından alıkonmuş, daha sonra gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ABD'nin baskısına rağmen tekrardan sigortalanıp, adı değiştirilerek serbest bırakılmıştı.


Cebelitarık, Mersin, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:57 Kaynak: DHA
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