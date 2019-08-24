cebelitarık'tan ayrılan iran tankeri mersin'e gidiyor
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Cebelitarık'ta alıkonan ve ismi 'Adrian Darya' olarak değiştirilen 'Grace 1' İran tankerinin rotasının Mersin Limanı olduğu öğrenildi.
Cebelitarık Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:57 Kaynak: DHA
'ta alıkonan ve ismi 'Adrian Darya' olarak değiştirilen 'Grace 1' İran
tankerinin rotasının Mersin
Limanı olduğu öğrenildi. Tankerin, İtalya
'nın güneyinde seyrettiği görüldü.
Limanların ve limanlardaki gemilerin hareketleri, gemilerin mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan MarineTraffic'ten elde edilen bilgiye göre, yeni ismi 'Adrian Darya' olan İran tankerinin Mersin'e doğru hareket ettiği görüldü.
İran tankeri 'Grace 1' Suriye'ye uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da Cebelitarık tarafından alıkonmuş, daha sonra gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ABD'nin baskısına rağmen tekrardan sigortalanıp, adı değiştirilerek serbest bırakılmıştı.
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