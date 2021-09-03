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CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2) - Son Dakika

CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2)

03.09.2021 22:23

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Cebelitarık ile yapacakları karşılaşmayı farklı kazanmak istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Cebelitarık ile yapacakları karşılaşmayı farklı kazanmak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, maçın oynanacağı Victoria Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Orkun Kökçü ile açıklamalarda bulundu.

"Mütevazı bir yerdeyiz, toprakları küçük etkisi büyük olan enteresan bir yerdeyiz. İspanya'ya bağlı yerlerden, İngiliz kontrolünde girerken farklı duygular yaşıyorsun." sözleriyle açıklamalarına başlayan Güneş, şöyle konuştu:

"Takım da mütevazı, keyif alarak, beklentisini büyük tutmadan sadece top oynamayı düşünen takım. Daha çok birinci ve ikinci bölgede oynayan, kontratağa hızlı çıkan bir takım. Grupta puanı olmayan tek takım. Grubun ilk yarısının son maçı olacak. Seviye olarak zor maçlarla başladı, aşağıya doğru geldik. Hızlı başladık, iki favori takımdan 6 puan aldık, daha sonra favori olmayan iki takıma 4 puan kaybettik. Karadağ karşısında beraberliği hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Son maçı bir kez daha seyrettim, özellikle son bölümünü seyrettim. Rakibin pozisyonu yokken yediğimiz gol var, bu da bize şok etkisi oldu. Sonuç olarak kaybedilen iki puan var. Her üç puan önemli, yarın da üç puan ve averaj önemli. Karadağ ve Letonya maçını kazanamayarak averajımızı kaybetmiş olduk, yarın kazanıp sonra Hollanda ile farklı bir maç oynayacağımızı düşünüyoruz. Yarınki maçın zorlukları var. Kapanan takıma hücumda etkili olmamız gerekiyor. Suni çimde oynayacağız. Şartlar ne olursa olsun üç puan almak için çalışacağız."

Deneyimli teknik adam, "İngiltere'den Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak kampa katıldı. Yarın bu oyuncuları sahada görecek miyiz?" sorusunu, "İkisinden birini kullanırım herhalde. Ozan belki oyunun gidişine göre girebilir. Çağlar'ı büyük ihtimalle oynatacağım. Hollanda maçı öncesinde görmek istiyorum. Bazı değişiklikler takımda olacak, hem bu maçı hem de diğer maçı düşünerek hamle yaparız. Önce kazanmamız ve gol atmamız gerekiyor. Yurt dışından gelen oyuncuların katılımları parça parça oldu. Ozan Almanya'dan İngiltere'ye geldi, Almanya'da istemiştik, İngiltere'de finali oldu. Çağlar oradaydı, Halil İbrahim İngiltere'den Türkiye'ye geldi, oradan katıldı. Yarın itibarıyla Burak olmayacak, onun dışındaki oyuncularımızın hazır olduğunu düşünüyorum. Bu değişikliğin çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

Şenol Güneş, aday kadroda yer alan ancak henüz İngiltere'de bulunan Ozan Tufan'ın durumu hakkında ise "Ozan da kampa katılacak, gece gelebilir, yarın sabah gelebilir. Hem transfer hem de pandemi nedeniyle İngiltere vizesiyle ilgili problemi olduğu için geç kaldı. Gece yetişirse gece olmazsa yarın sabah bizimle olacak." açıklamasında bulundu.

Şenol Güneş, Karadağ beraberliğinin ardından kendisi hakkında yapılan eleştirilerle ilgili şunları kaydetti:

"Yarın maçımız var, çıkıp oynayacağız. Bu maç için hazırlık yapıyoruz. Oyuncular da ben de bir tek duygumuz var, kim ne söylerse söylesin işimizi iyi yapıp 3 puanla buradan ayrılmak. Karadağ maçında da bunu yaptık, son 15-20 dakikayı bir daha izleyip bu yorumları yapıyorlarsa buna katılmıyorum. Sonuç üzerinden yapıyorlarsa ona bir şey diyemem. Takım üzerinde olumsuzluk oluşturmak istemiyorum. Oyuncuların azminden memnunum, dün akşam da İsveç-İspanya maçını seyrettim, o kadar pozisyon buldular ama 2-1 kaybettiler. Futbolun bu tarafı da var. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamazsınız. Karadağ maçında bir emek var, pozisyonlar var, az hata var ama pahalıya mal olan hatalar var. Bunların karşılığı olarak eleştiri geliyorsa saygı duyarım.

Milli takımın tartışılmasını doğru bulurum, saygısızlık yapılmasını doğru bulmam. Benim de eleştirilmem gayet normal. Son dakika golü olmasaydı aynı eleştiri yapanlar bu şekilde bakmazlardı. Sonuç üzerinden gitmeyi daha çok seviyoruz. Yarınki maçın havasını kaybetmeyi doğru bulmam. İki puanın üzüntüsünü herkes yaşıyor, üzülme değil işimizi yapma zamanı. Yarınki maçı kazanmak, mümkünse fazla gol atarak kazanmak istiyoruz. Şu anda lideriz, beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı, onu şimdi konuşmak doğru değil. Kendi gündemim yok, milli takımın gündemi var."

Güneş, Karadağ maçından sonra oyuncuların moral durumu ve maç sonunda büyük üzüntü yaşadıkları görülen Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder ile ilgili gelen bir soruya ise "O maçı gündemde tutmak istemiyorum. Oyuncuların moralinin bozuk olduğunu düşünmüyorum. Cengiz ve Hakan iyi oynadı, yarın belki onları kullanmayacağız. Arkadan Hollanda maçı var. Cengiz ikinci yarıda, ilk yarıdaki temposunda değildi, çıkınca da oradan pozisyon yemedik. İki net pozisyonumuz vardı. Rakibin attığı uzun toptan başka atağı yok. Oyunda tartışılacak bir taraf yok, daha baskılı oynayabiliriz derseniz doğrudur. Bazı oyuncuların takımlarındaki durumdan dolayı maç temposunu yakalamama sıkıntısı var. Zeki'nin, Avrupa Şampiyonası'nda fiziksel sıkıntılı varken, Karadağ maçında en iyiler arasındaydı. Tecrübeli oyuncuların geçmiş maçların muhakemesini yaptığını biliyorum ama geçmişe takılıp kalamayız. Geçmiş bir depresyon getirir, gelecekteki düşünceler endişeyi getirir, yarınki maç bizim için çok önemli, iyi oynamak önemli ama akıllı, sabırlı, dikkatli olmak gerek." yanıtın verdi.

Milli futbolcu Orkun Kökçü ise, "Yarınki maç bizim için önemli bir maç olacak inşallah 3 puanı alırız. Sonra Hollanda'ya karşı oynayacağız inşallah oradan da üç puanı alırız." ifadelerini kullandı.

Orkun, doğup büyüdüğü Hollanda'ya karşı oynayacak maçın da kendisi için özel olduğunu sözlerine ekledi.

CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2)
CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2)
CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2)
CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2)
CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2)
CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2)
CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2)
CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2)

Cebelitarık, Hollanda, Karadağ, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CEBELİTARIK - Cebelitarık - Türkiye milli maçına doğru - Şenol Güneş (2) - Son Dakika


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