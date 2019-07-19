Cebelitarık yönetimi İran petrol tankerini bir ay daha serbest bırakmayacak
20 dakika önce
Cebelitarık'ta Yüksek Mahkeme 4 Temmuz'da el konulan Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin 30 gün daha alıkonulmasına hükmetti. Cebelitarık yönetimi konu ile ilgili gelecek duruşmanın 15 Ağustos 2019'da yapılacağını duyurdu.
Cebelitarık
'ta Yüksek Mahkeme 4 Temmuz'da el konulan Grace 1 isimli İran
'a ait petrol tankerinin 30 gün daha alıkonulmasına hükmetti. Cebelitarık yönetimi konu ile ilgili gelecek duruşmanın 15 Ağustos 2019'da yapılacağını duyurdu. Tahran
yönetimi 2.1 milyon varil petrol taşıyan tankere İngiltere
ve Cebelitarık'ın Amerika Birleşik Devletleri
'nden gelen bir emirle el koyduğunu öne sürüyor. Cebelitarıklı yetkililer bu iddiaları yalanlarken tankerin Suriye
'ye petrol taşıyarak Avrupa Birliği
(AB) yaptırımlarını deldiğini savunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:52
Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın İHA'sını düşürdük" iddiası ardından İran'dan ilk açıklama geldi! Kazak milyarderin yüzen sarayı Kuşadası'nda 2 milyon liralık yakıt aldı Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi