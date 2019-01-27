Çebi Ailesinin Acı Günü
22 dakika önce
- Çebi ailesinin acı günü Başkan Uysal ve Akgün aynı safta cenaze namazı kıldıİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İsmail Çebi'nin cenazesine katıldı.
- Çebi ailesinin acı günü
Başkan Uysal
ve Akgün aynı safta cenaze namazı kıldı
İSTANBUL - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
, İsmail Çebi'nin cenazesine katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi'nin vefat eden babası İsmail Çebi'nin cenaze namazına katıldı. Büyükçekmece Kuba Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, partilerin ilçe temsilcileri ve çok sayıda sevenleri katıldı.
Büyükçekmece Kuba Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhumun cenazesi Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na götürülerek aile kabristanlığına defnedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal cenaze namazı öncesi Çebi ailesinin yakınlarına baş sağlığı diledi.
ECI-
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:45 Kaynak: İHA
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