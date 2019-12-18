Çebi, Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çebi, Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi - Son Dakika

Çebi, Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi.

Çebi, Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi.

Özel bir otelde düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve Anadolu Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çebi, yaptığı konuşmada seçim sürecinde açık olacaklarını belirterek, "Geldiğimizden beri Beşiktaş'taki mevcut durumu anlatmaya çalışıyoruz. 'Bunları bilerek geldiniz' gibi söylemler oluyor. Hayır arkadaşlar ben sizler olmadan yol yürüyemem. Omuz omuza olmamız gerekiyor. Ben size her şeyi iyisiyle kötüsüyle söylemekle sorumluyum" dedi.

Çebi, başkan adayı olan rakibinin 7 senenin denetlenmesini istediğini ancak kendisinin 10 senenin denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Böyle çalışma içerisindeyiz. Bunu denetleme kurulunun yapmasını istedik. Denetleme kurulumuz da çalışmalara başladı. Sonucunu, eğrisi doğrusu nedir kamuoyunun önünde sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çebi, üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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