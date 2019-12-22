Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı - Son Dakika
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Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbi maçı sonrası mücadeledeki hakem kararları için son dakika toplantısı düzenledi.

Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbi maçı sonrası mücadeledeki hakem kararları için son dakika toplantısı düzenledi.


Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ofisinde kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Derbideki hakem kararlarının tartışıldığı toplantı hakkındaki açıklama yarın yapılacak.


Toplantıda özellikle Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmemesi konusu üzerinde durulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:47 Kaynak: İHA
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