Çebi'den Engelliler Günü'nde özel ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 1903 Karakartallar Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de yer aldı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 1903 Karakartallar Derneği'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği organizasyona katıldı. Ahmet Nur Çebi'yle birlikte, Çebi'nin aynı zamanda akrabası da olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de organizasyonda çocuklarla birlikte vakit geçirdi. 70'e yakın engelli bireyin aileleriyle birlikte yer aldığı organizasyonda kimseyi kırmayan ve tek tek fotoğraf çektiren Ahmet Nur Çebi ve Kemal Çebi, özellikle çocuklara yoğun ilgi gösterdi. İllüzyon gösterileri yapılan etkinlikte, Ahmet Nur Çebi ve Kemal Çebi'ye çocukların yaptıkları resimler hediye edilirken, birer de plaket takdim edildi. Ahmet Nur Çebi ve Kemal Çebi de çocuklara madalya taktı.



Ahmet Nur Çebi: "Çocuklarımızı büyümüş görmek beni mutlu etti"



Bu anlamlı günde Beşiktaş Kulübü'nü temsilen burada olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş derneklerinin hepsi sivil toplum organizasyonları konusunda çok hassas. Cengiz başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Cengiz beyin bu hususlarda yaptığı önemli hizmetler var. Ayrıca belediye başkanımız Kemal başkanın da burada olması beni çok mutlu etti. Onun da katkı verdiğini gördük. Çocuklarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Beşiktaş dernekleri bunları yapmaya devam edecektir. Bu kardeşlerimizle 7 sene önce birlikteydik. O zaman çok ufaktılar ve hepsinin büyümüş olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Hepsinin içinde cevherler var. Hepsinin uzun ömürleri olsun, çok güzel günler yaşayacağız beraber inşallah. Onları hatırlayıp önemsemek bizim toplumumuz için vazife olmalı" dedi.



Takımın aldığı 5 galibiyetle ilgili olarak soruyu yanıtlamaktan kaçınan Çebi, "Takım içeride, hepsi aslan gibi, çok iyi oynuyor çocuklarımız. Keyifliler, mutluyuz onlarla" ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine konuşan Çebi, "Kusura bakmayın ama bugün özel bir gün ve bugün için buradayız. Bugünü geri planda bırakacak açıklama yapmak istemiyorum. Ama Allah'ın yardımının yanımızda olduğunu düşünüyorum, söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.



Kemal Çebi: "Beşiktaş taraftar grubunu ve derneğini tebrik ediyorum"



Beşiktaş taraftar grubunu ve 1903 Karakartallar Derneği'ni tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal çebi de, "Çok anlamlı bir günde bu etkinliği yapıp farkındalık oluşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum. Başkanımızın da bu kadar işinin gücünün arasında buraya gelmesi çok anlamlı. Kendisine teşekkür ediyorum. Böyle günleri önemsiyor. Spor bir vesile olabilir ama bugünlerin spor eliyle kutlanması, benim adıma çok önemli. Bu organizasyonun kendi ilçemde olması da çok değerli. Başkanımızın yanında profesyonel sporla ilgili bir şey söylemek de bana düşmez. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dernek başkanımızı da ayrıca tebrik ediyorum, bana da formayı giydirdi" açıklamasını yaptı.



Kemal Çebi'nin açıklamasının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Başkan profesyonel sporla ilgili uzaktayım diyor ama anladığım kadarıyla amatörlere sıcak bakıyor. Amatör işbirliği teklif ediyorum ve inşallah yakında bu konuyu konuşuruz" diyerek ileriye dönük işbirliği teklifinde bulundu. - İSTANBUL