Son Dakika Haberleri: Çebi'den Torunoğulları'na geçmiş olsun ziyareti
Son Dakika Spor Çebi'den Torunoğulları'na geçmiş olsun ziyareti

Çebi'den Torunoğulları'na geçmiş olsun ziyareti

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat edilen kulüp yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nı ziyaret etti.

Çebi'den Torunoğulları'na geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat edilen kulüp yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nı ziyaret etti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Fulya Hastanesi'ndeki ziyarette Başkan Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci de bulundu.


Başkan Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Torunoğulları'na geçmiş olsun dileklerini sunarak acil şifa diledi.

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Beşiktaş Spor Kulübü, Erdal Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi, Acıbadem, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:30 
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