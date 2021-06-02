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Çebi, harcama limitleri konusunda isteğini net bir dille ifade etti: Bizi kayırsınlar, torpil istiyoruz - Son Dakika

Çebi, harcama limitleri konusunda isteğini net bir dille ifade etti: Bizi kayırsınlar, torpil istiyoruz

02.06.2021 23:41
Çebi, harcama limitleri konusunda isteğini net bir dille ifade etti: Bizi kayırsınlar, torpil istiyoruz, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Harcama limitinde torpil istediklerini belirten Çebi, "Bu sene tabiri caizse sicil ve limitlerde torpile ihtiyacımız var. Bizi biraz kayırsınlar. Biz dışarıda Türkiye'yi temsil edeceğiz, hafif torpile ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olarak sezonu kapayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çebi'nin harcama limiti için söylediği sözler gündeme damga vurdu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"SÖZÜMDEN GERİ DÖNMEDİM"

"Bu şampiyonlukların, Türk futboluna da bir şeyler kazandırdığını düşünüyorum. İnanırsanız, tertemiz şekilde bu kupaları kazanmak da mümkün. Paranın her şey olmadığını, araç olduğunu ama yeterli olmadığını gösterdik. Biz hak ettik, aldık. Liderin önemli vasıflarından biri, temsil ettiği camiaların motivasyonunu ayakta tutmaktır. Ben inanarak bunu yapanlardanım. Bu inancı bana veren sıcak bir yuva, dik duran bir hoca ve ona saygı duyan hocaları vardı. Bu tablo bir araya gelince, 'Biz şampiyon olacağız' kolaylıkla söyleyebiliyor. Bunu gördüğüm andan itibaren bu sözümden geri dönmedim.

"AVRUPA'DA KUPA KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Bizim borcumuz var. Herkes biraz şaşırıyor, küsüyor. Gelen para, gidiyor zaten. Limitler çerçevesinde en iyisini yapmak zorundayız. Ülke puanına katkı vermek zorundayız, böyle bir misyon edindik. Bu sene tabiri caizse torpile ihtiyacımız var. Bizi biraz kayırsınlar. Biz dışarıda Türkiye'yi temsil edeceğiz, hafif torpile ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var. Orta ve iyi karar transferlerle Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Mümkün olursa da kupa kaldırmak istiyoruz. Önce bir kafanıza koyacaksınız. Yine çift kupa almak, şampiyon olmak istiyoruz. Biz bu arzu ve istekle yola çıkıyoruz. Avrupa'da kupa istiyoruz.

"TORPİLE İHTİYACIMIZ VAR"

Şampiyonlar Ligi için transfer formülüyle, ben kulübü aldığım çıkmaza geri götürürüm. En doğru olanı yapmaya çalışacağım. Rüştümüzü ispat ettik, biraz başkanlarına güvensinler. Uçuk kaçık transferler yapmayacağım. Bu sene tabiri caizse sicil ve limitlerde torpile ihtiyacımız var. Bizi biraz kayırsınlar. Biz dışarıda Türkiye'yi temsil edeceğiz, hafif torpile ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, herkesin bize söylediği, ülke puanına ihtiyacımızın olduğu. Limitimiz 200'se 300, 300'se 450 istiyoruz. Torpil istiyoruz, açık açık söylüyoruz.

"SERGEN HOCAYLA DEVAM EDERİZ"

Sergen Hoca'nın dik duruşu var, geriye dönmez, vazgeçmez. Cesaretli ve zeki. Başkanı olarak benim söyleyebileceklerim bunlar. Başarının dışında da iyi bir karakter. Hocamızdan hiçbir zaman vazgeçmedim. O kadar üst üste geldi ki.. Sürekli bir maç, hafta arası maç. Hocanın kafasını karıştırmayalım, yormayalım diye diye son 8-10 haftada konuşacak hali yoktu. Süreç içinde biz birbirimizden emin olduğumuz için konuşmadık. 8-10-12 hafta önce konuşacak halimiz yoktu. O süreçte hocanın kafasını karıştırarak konuşmamız gerektiğini o da biz de düşünmedik. Zaten konuşacağız ve beraber yola devam edeceğiz. Benim gönlümde, zihminde bir değişiklik yok. Konuşacağız. Hocamız 1 hafta 10 gün dinlenmek istiyorum dedi, gelecek, bugün yarın kendisiyle konuşmayı ümit ediyorum. Sorun yaşayacağımızı hiç sanmıyorum.

"GELEN AĞAM, GİDEN PAŞAM"

Rosier ve Ghezzal'ın kalmasını istiyoruz ama Rachid'in son dakikada gelen, Rosier'in de ona yakın olduğunu hatırlarsanız, bir daha Rachid bir daha Rosier çıkabilir mi? Çıkabilir. Biz onları sevdik, olursa onlar olur, olmazsa başkası. Burası koskoca Beşiktaş camiası, Ahmet Nur Çebi de gidebilir. Gökhan Gönül bende oynuyordu Fenerbahçe'ye gitti, kimse ona bir şey demiyor da Aboubakar'ı mı gündeme alıyorsunuz? Aboubakar da başka takımda oynayabilir. Sakattı, oynayamaz, şu bu dendi, en son Sivas maçında sakat haliyle çıkıp oynamak istedi, 'Bitmişken bana şans verdiniz' dedi. Hiç kimsenin Beşiktaş'tan büyük olmadığını söylemek isterim. Sporcu profesyonelce işini yapıyor, ben de başkanlığımı yapıyorum, kimseye tutkulu falan değilim. Gelen ağam, giden paşam. Her iyi oynadım deyip zam ver diyenle burayı yönetemeyiz."

Çebi, harcama limitleri konusunda isteğini net bir dille ifade etti: Bizi kayırsınlar, torpil istiyoruz

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çebi, harcama limitleri konusunda isteğini net bir dille ifade etti: Bizi kayırsınlar, torpil istiyoruz - Son Dakika Spor


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