Çebi: "Kulübümüz, kötü niyetli gündem oluşturma çabası içerisinde kullanılmak istenmektedir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Çebi: 'Kulübümüz, kötü niyetli gündem oluşturma çabası içerisinde kullanılmak istenmektedir' - Son Dakika Spor

Çebi: "Kulübümüz, kötü niyetli gündem oluşturma çabası içerisinde kullanılmak istenmektedir"

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sert açıklamalarda bulunarak, "Kulübümüz, popüler olma düşüncesindeki bazı kişilerce, gereksiz ve kötü niyetli gündem oluşturma çabası içerisinde kullanılmak istenmektedir" dedi.

Çebi:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sert açıklamalarda bulunarak, "Kulübümüz, popüler olma düşüncesindeki bazı kişilerce, gereksiz ve kötü niyetli gündem oluşturma çabası içerisinde kullanılmak istenmektedir" dedi.


Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı yazılı açıklama ile, "Daha önce de bilindiği üzere Beşiktaş ile ilgili tartışmaların, kurullarımızda, aile içerisinde olmasını tercih ettiğimi dile getirmiştim. Bu iftira dolu iddialarla ilgili olarak önümüzde gerçekleşecek ilk kurul toplantımızda gereken cevabı vereceğim. Ayrıca şahsıma yönelik iftiralarla ilgili olarak yargı önünde hesaplaşmak üzere yargıya müracaat ettiğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Kendilerine de tavsiyem; kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmeden ellerindeki belgeler ile birlikte iddialarını yargıya taşımalarıdır" dedi. Çebi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:


"Covid 19 sebebiyle tüm dünyada ve ülkemizde sportif etkinlikler durmuş ve kulüpler karşılaştıkları ekonomik krizler ile nasıl mücadele edeceklerini tartışırken kulübümüz, popüler olma düşüncesindeki bazı kişilerce, gereksiz ve kötü niyetli gündem oluşturma çabası içerisinde kullanılmak istenmektedir. Öncelikle bu konuda camiamızı bilgilendirme gereği duyduğumu belirtmek istiyorum.


Altı buçuk yıl sürdürdüğüm ikinci başkanlık görevim sırasında olduğu gibi kulübümüz başkanlığını deruhte ettiğim bu süreçte de şeffaflık ilkesine bağlı kaldım ve kalmaya devam edeceğim. Taraftarlarımıza her konuda açık oldum. Bu bilgilendirmeyi de mesnetsiz iddiaları yanıtlamak için değil kulübümüze her zaman sahip çıkan taraftarlarımız için yaptığım özellikle bilinmelidir.


Kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzda, yönetim kurulumuzun tüm üyeleri ile birlikte camiamızın isteği doğrultusunda benim ve diğer bazı Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımın görev yaptığı dönemleri de kapsar şekilde geçmiş on yıla dönük bir inceleme yaptıracağımızı dile getirdik. Bu şerefli göreve geldikten sonra da vakit kaybetmeden uluslararası bir bağımsız denetim firması aracılığıyla kulübümüzün son on yıldaki faaliyetlerinin incelenip araştırılması için, Denetleme Kurulumuz ile birlikte, KPMG firmasını görevlendirdik. KPMG firması pandeminin neden olduğu tüm olumsuzluklara rağmen özel amaçlı inceleme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir.


Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hak ve menfaatlerine sahip çıkmak için başlatılan incelemenin birilerini rahatsız ettiği görülmektedir. Bu kişiler şunu bilmelidir ki; bu konuda kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır.


Daha önce de bilindiği üzere Beşiktaş ile ilgili tartışmaların, kurullarımızda, aile içerisinde olmasını tercih ettiğimi dile getirmiştim. Bu iftira dolu iddialarla ilgili olarak önümüzde gerçekleşecek ilk kurul toplantımızda gereken cevabı vereceğim. Ayrıca şahsıma yönelik iftiralarla ilgili olarak yargı önünde hesaplaşmak üzere yargıya müracaat ettiğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Kendilerine de tavsiyem; kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmeden ellerindeki belgeler ile birlikte iddialarını yargıya taşımalarıdır.


Bununla birlikte bağımsız denetim sürecine katkı sağlamak isteyen camia paydaşlarımızın tamamından ricam, ellerindeki tüm bilgi ve belgelerle birlikte özel amaçlı bağımsız denetimi sürdüren KPMG firmasının 'KMPG Türkiye Levent İş Kuleleri, Kule: 3 Kat: 2-9 Beşiktaş/ İstanbul' adresine ihbarda bulunmalarıdır.


Bu süreçten sonra camiamızın, kendilerini gereksiz yere meşgul edenlere izin vermeyeceğine ve tüm paydaşlarımız ile el ele vererek sorunların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum." - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:57 Kaynak: İHA

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