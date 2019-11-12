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Çebi'nin 3'te 3 gururu

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta, 20 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, göreve geldikten sonra çıktığı üç Süper Lig maçında da galibiyet sevinci yaşadı.

Çebi'nin 3'te 3 gururu, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş'ta, 20 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, göreve geldikten sonra çıktığı üç Süper Lig maçında da galibiyet sevinci yaşadı.


Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla görüşen Çebi, "Biz hep yanınızda olacağız. Sorunlarınızı çözmek için elimizden geleni yapacağız" diyerek rahatlamalarını sağladı.


Ardından da geçmiş dönem alacaklarına karşılık 8 milyon Euro ödeyen Çebi ve ekibinin bu hamleleri hemen etkisini gösterdi. Siyah beyazlı takım, peş peşe oynadığı Galatasaray, Antalya ve Yukatel Denizli maçlarını kazanarak şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:48 
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