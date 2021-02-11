"Cebimde diş ilacı var" diyen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

"Cebimde diş ilacı var" diyen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

11.02.2021 02:34

Bursa'da kısıtlama saatlerinde bekçilere yakalanan Mehmet Y. dişi ağrıdığı için hastaneye gittiğini iddia etti. Cebinde de diş ilacı bulunduğunu söyleyen gencin üzerinden sentetik uyuşturucu çıktı. Kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan şüpheli, uyuşturucu bulundurması nedeniyle de gözaltına alındı.

Saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan bekçi ekipleri, park halindeki otomobilinde yüksek seste müzik dinleyen Mehmet Y.'yi uyarmak için yanına gitti.

UYUMA NUMARASI YAPTI

Bekçilerin kendisine doğru geldiğini gören Mehmet Y. gözlerini kapatarak uyuma numarası yaptı. Durumu fark eden bekçilere Mehmet Y.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak otomobilden inmesini istedi. Bunun üzerine şüpheli dişinin ağrıdığı için gittiği hastaneden geldiğini iddia etti.

"DİŞ İLACI VAR" DEDİ UYUŞTURUCU ÇIKTI

Basın mensuplarının "Sokağa neden çıktın?" sorusuna da "Sana mı soracağım. Dişim ağrıyor, bak cebime diş ilacı var" diyerek tepki gösteren Mehmet Y.'nin yapılan üst aramasında cebinden sentetik uyuşturucu madde çıktı.

APARAT BİLE VARMIŞ

Ayrıca otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan aparat ele geçirildi. Kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Mehmet Y.'ye uyuşturucu bulundurması nedeniyle de gözaltına alındı.

Cebimde diş ilacı var diyen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

sentetik uyuşturucu, Türk Lirası, Uyuşturucu, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Cebimde diş ilacı var' diyen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (2)

Son Dakika

Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı İnce'den, Babacan'a "İlk 4 madde" tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır Ali Babacan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi sorusuna tepki çeken yanıt: Uygun iklim olursa tartışılır Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı ABD, Husileri terör listesinden çıkardı Deniz Seki 20 kilo vererek iğne ipliğe döndü Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı
Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı         
00:50
Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı         
23:48
DSÖ'nün bir dediği diğerini tutmuyor! Koronavirüsün kökeniyle ilgili bir çelişkili açıklama daha DSÖ'nün bir dediği diğerini tutmuyor! Koronavirüsün kökeniyle ilgili bir çelişkili açıklama daha         
23:31
Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı         
22:33
ABD'de iki soyguncu içinde kadın naaşı bulunan cenaze aracını çaldı ABD'de iki soyguncu içinde kadın naaşı bulunan cenaze aracını çaldı         
21:30
CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti         
19:38
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Araç satışı silahlı kavgaya döndü! Polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada Araç satışı silahlı kavgaya döndü! Polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada         
17:57
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi         
17:19
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu         
17:07
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 02:32:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Cebimde diş ilacı var" diyen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei