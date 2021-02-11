"Cebimde diş ilacı var" diyen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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Saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan bekçi ekipleri, park halindeki otomobilinde yüksek seste müzik dinleyen Mehmet Y.'yi uyarmak için yanına gitti.

UYUMA NUMARASI YAPTI

Bekçilerin kendisine doğru geldiğini gören Mehmet Y. gözlerini kapatarak uyuma numarası yaptı. Durumu fark eden bekçilere Mehmet Y.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak otomobilden inmesini istedi. Bunun üzerine şüpheli dişinin ağrıdığı için gittiği hastaneden geldiğini iddia etti.

"DİŞ İLACI VAR" DEDİ UYUŞTURUCU ÇIKTI

Basın mensuplarının "Sokağa neden çıktın?" sorusuna da "Sana mı soracağım. Dişim ağrıyor, bak cebime diş ilacı var" diyerek tepki gösteren Mehmet Y.'nin yapılan üst aramasında cebinden sentetik uyuşturucu madde çıktı.

APARAT BİLE VARMIŞ

Ayrıca otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan aparat ele geçirildi. Kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Mehmet Y.'ye uyuşturucu bulundurması nedeniyle de gözaltına alındı.