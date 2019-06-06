Son Dakika Haberleri: Cebinde 11 bin 500 Euro'su ile Türkiye'ye uçamadı
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Cebinde 11 bin 500 Euro'su ile Türkiye'ye uçamadı

58 dakika önce

GÜMRÜK yasalarına göre, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere giriş ve çıkış sırasında 10 bin Euro üzerindeki nakit paranın beyan edilmesi zorunlu. Üzerinde 10 bin Euro ve daha fazla para bulunduranlar beyan etmediği taktirde haklarında gümrük yasalarına muhalefetten soruşturma açılıyor.

Cebinde 11 bin 500 Euro'su ile Türkiye'ye uçamadı, System.String[]
GÜMRÜK yasalarına göre, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere giriş ve çıkış sırasında 10 bin Euro üzerindeki nakit paranın beyan edilmesi zorunlu. Üzerinde 10 bin Euro ve daha fazla para bulunduranlar beyan etmediği taktirde haklarında gümrük yasalarına muhalefetten soruşturma açılıyor. Hannover Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Oliver Keuck, Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili bilgi vermezken, "Kişi üzerinde çıkan paranın kendisinin tatil harçlığı olduğunu beyan etti" dedi. Hakkında soruşturma açılan Türk vatandaşına para cezası verileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:23 
Avrupa Birliği, Güncel
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