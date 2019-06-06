Cebinde 11 bin 500 Euro'su ile Türkiye'ye uçamadı
58 dakika önce
GÜMRÜK yasalarına göre, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere giriş ve çıkış sırasında 10 bin Euro üzerindeki nakit paranın beyan edilmesi zorunlu. Üzerinde 10 bin Euro ve daha fazla para bulunduranlar beyan etmediği taktirde haklarında gümrük yasalarına muhalefetten soruşturma açılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:23
GÜMRÜK yasalarına göre, Avrupa Birliği
'ne (AB
) üye ülkelere giriş ve çıkış sırasında 10 bin Euro üzerindeki nakit paranın beyan edilmesi zorunlu. Üzerinde 10 bin Euro ve daha fazla para bulunduranlar beyan etmediği taktirde haklarında gümrük yasalarına muhalefetten soruşturma açılıyor. Hannover
Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Oliver
Keuck, Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili bilgi vermezken, "Kişi üzerinde çıkan paranın kendisinin tatil harçlığı olduğunu beyan etti" dedi. Hakkında soruşturma açılan Türk vatandaşına para cezası verileceği tahmin ediliyor.
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