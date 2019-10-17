Son Dakika Haberleri: Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı
Son Dakika Güncel Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı

Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, cebinde taşıdığı bıçakla bacağından yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, cebinde taşıdığı bıçakla bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefa K. (26 ), Yıldırım Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki tren istasyonu önünde yürüdüğü sırada kaldırıma ayağı takılarak düştü. Düşmenin etkisiyle Karaca'nın cebinde bulunan bıçak açılarak bacağına saplandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı

Atatürk Bulvarı, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:51 Kaynak: AA
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