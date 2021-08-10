Üye Girişi
Cebinde hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika

Cebinde hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu tacirleri tutuklandı

10.08.2021 16:37
Cebinde hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu tacirleri tutuklandı, System.String[]

Sivas'ta üzerlerinden hassas terazi çıkan 3 uyuşturucu taciri çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta üzerlerinden hassas terazi çıkan 3 uyuşturucu taciri çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 109 gram metamfetemin, 1 adet tabanca, 3 adet fişek ve 2 adet hassas cep terazisi ele geçirildi. 3 kişi hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlaması ile işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Cebinde hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Silah, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cebinde hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü 17:11 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü Yoğun gelen sel suları, bir okulun bahçesini toprak altında bıraktı 17:01 Yoğun gelen sel suları, bir okulun bahçesini toprak altında bıraktı Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu 16:49 Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu
Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar 16:40 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı 16:36 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Vale: Shadow of the Crown oyunu görme engelliler için çıkış yapacak 16:14 Vale: Shadow of the Crown oyunu görme engelliler için çıkış yapacak
Arka arkaya yaşanan otobüs kazaları sonrası gerçek ortaya çıktı! 3 ehliyet kullanan şoförlerin öldüren tokograf hileleri 15:32 Arka arkaya yaşanan otobüs kazaları sonrası gerçek ortaya çıktı! 3 ehliyet kullanan şoförlerin öldüren tokograf hileleri Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde 14:54 Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, resmen Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, resmen Beşiktaş'ta         
17:13
Messi, halkı sokağa döktü! Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı         
17:03
Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti         
17:00
Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı         
16:44
Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu         
16:37
Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek         
16:19
Emir Sarıgül, Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı         
15:36
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 17:34:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cebinde hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement