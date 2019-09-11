Son Dakika Haberleri: Cebinde patlayan cep telefonu bacağını parçaladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cebinde patlayan cep telefonu bacağını parçaladı

1 saat önce

Cebinde patlayan cep telefonu bacağını parçaladı Cebinde bomba gibi patlayan cep telefonu hastanelik ettiADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde cebinde bulunan cep telefonu patlayan şahsın bacağı parçalandı.

Cebinde patlayan cep telefonu bacağını parçaladı

Cebinde bomba gibi patlayan cep telefonu hastanelik etti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde cebinde bulunan cep telefonu patlayan şahsın bacağı parçalandı.

Olay, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyünde meydana geldi. Akşamdan telefonunu şarja takan ve sabah işe giderken telefonu şarjdan çıkartan Hasan Öner, evden çıktığı esnada cebindeki telefon patladı.

Bataryanın neden olduğu sanılan patlamada Hasan Öner'in sağ bacağı zarar gördü. Bacağında parçalanma ve yanma meydana gelen Öner'in pantolonu delindi.

Yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Sincik Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Hasan Öner, "Gece telefonumu şarja koymuştum. Sabah kalkıp işe giderken cep telefonunu şarjdan çıkartarak cebime koydum. Dışarı çıktığım esnada büyük bir görüntüyle telefonum patladı. Patlamanın etkisiyle bacağımda yanıklar oluştu" dedi.

Öner, daha öncede televizyonda buna benzer bir olayı duyduğunu belirterek vatandaşlara da tavsiyede bulundu.

Öner, "Vatandaşlara tavsiyem cep telefonlarını geceden şarja takıp sabaha kadar bırakmasınlar. Birde şişmiş bataryaları kullanmasınlar" şeklinde konuştu.

Öner'in tedavisinin tamamlanmasının ardından tabucu edildiği öğrenildi.

Cebinde patlayan cep telefonu bacağını parçaladı

Adıyaman, Sincik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyumadan önce şarjda bıraktığı telefon patladı, talihsiz adamın bacağı parçalandı!
iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu: iPhone 11 Pro Max, 12 bin 500 lira ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu Gazetecinin "Neden gasp ettiniz" sorusuna kapkaç şüphelisinden ilginç tepki: "Seni de gasp ederim"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:42:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cebinde patlayan cep telefonu bacağını parçaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]