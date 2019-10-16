Son Dakika Haberleri: Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı
Son Dakika 3. Sayfa Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı

Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı

43 dakika önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.

Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.


Tren garı yakınlarında yürüdüğü sırada kaldırıma ayağı takılarak yere düşen Sefa K., düşmenin etkisi ile cebinde bulunan bıçak açılarak bacağına saplandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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