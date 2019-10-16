Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı
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MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.
Tren garı yakınlarında yürüdüğü sırada kaldırıma ayağı takılarak yere düşen Sefa K., düşmenin etkisi ile cebinde bulunan bıçak açılarak bacağına saplandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA
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