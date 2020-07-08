Cebinde taşıdığı çorabından içinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Cebinde taşıdığı çorabından içinde uyuşturucu bulundu
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmasında yaşı 18'den küçük H.S.'nin cebindeki çorap içinde satışa hazır 48 gram eroin ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmasında yaşı 18'den küçük H.S.'nin cebindeki çorap içinde satışa hazır 48 gram eroin ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Cemaliye Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapıldığını belirledi. Mahallede uygulama yapan polis, ağaçlık alanda oturan H.S.'nin üzerinde yaptığı aramada cebindeki çorabın içinde satışa hazır 48 gram fişek olarak tabir edilen eroin ele geçirdi. H.S., yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:51 Kaynak: DHA
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