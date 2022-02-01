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Cebindeki kokainle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı - Son Dakika

Cebindeki kokainle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı

01.02.2022 09:31
Cebindeki kokainle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı

Van'da cebindeki kokainle uçağa binmek isteyen şüpheli şahıs yakalandı.

Van'da cebindeki kokainle uçağa binmek isteyen şüpheli şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında şahıs/şahıslara yönelik yürütelen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere X-Ray kontrol noktasından geçerken pantolon cebinde kabarıklık olduğu fark edilen ve durumundan şüphelenilen şahsın yapılan üst aramasında pantolon cebinden 4,21 gram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiş, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

Cebindeki kokainle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı

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Ferit Melen, Uyuşturucu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cebindeki kokainle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cebindeki kokainle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı - Son Dakika
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