Cebindeki Telefon Hayatını Kurtardı
49 dakika önce
İstanbul Bağcılar'da alacak verecek meseli yüzünden çıkan tartışmada kan aktı.
İstanbul Bağcılar
'da alacak verecek meseli yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Kavgada silahla vurulan şahıs, kurşunun cebindeki cep telefonuna isabet etmesi sayesinde ölümden kurtuldu. Edinilen bilgilere göre, olay Bağcılar Oto Center'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Hakan D. isimli galerici, alacak verecek nedeniyle tartıştığı Uğur Beyaz
'a tabancayla iki el ateş etti. Mermilerden bir tanesi Beyaz'ın karnına gelirken, bir diğeri ise cebinde bulunan telefona isabet etti. Zanlı olay yerinden kaçarken, Beyaz ise olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis
, kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
(Serdar Ünal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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