Son Dakika Haberleri: Cebindeki Telefon Hayatını Kurtardı

Cebindeki Telefon Hayatını Kurtardı

1 saat önce

Cebindeki telefon hayatını kurtardı Bağcılar'da bir galerici, alacak verecek nedeniyle tartıştığı şahsı tabancayla vurdu Kurşunlardan bir tanesi vurulan şahsın cebinde bulunan cep telefonuna isabet ettiİSTANBUL - Bağcılar Oto Center'da alacak verecek meseli yüzünden çıkan tartışmada kan aktı.

Cebindeki telefon hayatını kurtardı
Bağcılar'da bir galerici, alacak verecek nedeniyle tartıştığı şahsı tabancayla vurdu
Kurşunlardan bir tanesi vurulan şahsın cebinde bulunan cep telefonuna isabet etti

İSTANBUL - Bağcılar Oto Center'da alacak verecek meseli yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Hakan D. isimli zanlı, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Uğur Beyaz'ı tabancayla vurdu. Kurşunlardan bir tanesi vurulan Beyaz'ın cebinde bulunan cep telefonuna isabet etti. Hastaneye kaldırılan Uğur Beyaz, taşıdığı cep telefonu sayesinde ölümden kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar Oto Center'da 11.30 sıralarında yaşandı. Hakan D. isimli galerici, alacak verecek nedeniyle tartıştığı Uğur Beyaz'a tabancayla iki el ateş etti. Mermilerden bir tanesi Beyaz'ın karnına gelirken, bir diğeri ise cebinde bulunan telefona isabet etti. Zanlı olay yerinden kaçarken, Beyaz ise olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden kaçan kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Uğur Beyaz, Bağcılar, 3. Sayfa
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