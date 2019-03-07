Son Dakika Haberleri: Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı

Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı

2 saat önce

Ankara Adliyesi'nde, denetimli serbestlik kapsamında İş Yurtları tarafından görevlendirilen ve çaycı olarak görev yapan hükümlü, çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucuyu düşürünce tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Ankara Adliyesinde, denetimli serbestlikten yararlanan ve çaycı olarak iş bulan hükümlü Serkan A., hakimin odasında çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucu hapı düşürünce gözaltına alınarak tutuklandı.

Cezasının son bölümünü Ankara Açık Cezaevinde geçiren ve denetimli serbestlikten yararlanıp İş Yurtları'nda görevlendirilen hükümlü Serkan A, Ankara Adliyesinde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü.

ADLİYENİN TUVALETİNDE UYUŞTURUCU ZULALARI BULUNDU

Hakimin şikayeti üzerine Serkan A'yı takip eden polis, hükümlünün, adliyenin tuvaletlerinden birinde çok miktarda uyuşturucuyu zula ettiğini belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Serkan A, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:01 Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


CHP'den Biji Mansur Yazısına Suç Duyurusu: Yazıyı Yazan Gökçek'le Çalışmış Çaresizce Evlerinin Yanışını İzleyen Aile Yürekleri Burktu

Yöneticiliği Bırakıp 'Süt Taksi'yi Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:08:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]