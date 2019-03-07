Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
2 saat önce
Ankara Adliyesi'nde, denetimli serbestlik kapsamında İş Yurtları tarafından görevlendirilen ve çaycı olarak görev yapan hükümlü, çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucuyu düşürünce tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Ankara Adliyesinde, denetimli serbestlikten yararlanan ve çaycı olarak iş bulan hükümlü Serkan A., hakimin odasında çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucu hapı düşürünce gözaltına alınarak tutuklandı.
Cezasının son bölümünü Ankara Açık Cezaevinde geçiren ve denetimli serbestlikten yararlanıp İş Yurtları'nda görevlendirilen hükümlü Serkan A, Ankara Adliyesinde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü.
ADLİYENİN TUVALETİNDE UYUŞTURUCU ZULALARI BULUNDU
Hakimin şikayeti üzerine Serkan A'yı takip eden polis, hükümlünün, adliyenin tuvaletlerinden birinde çok miktarda uyuşturucuyu zula ettiğini belirledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Serkan A, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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